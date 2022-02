8/13 ©Ansa

FRANCIA – Il governo di Parigi ha iniziato ad alleggerire molte restrizioni, ma non ancora l’obbligo del pass vaccinale, in vigore dal 24 gennaio. Dallo scorso 15 febbraio, i guariti dal Covid o chi ha ricevuto due dosi di vaccino hanno quattro mesi di tempo per sottoporsi a nuova vaccinazione. In caso contrario scadrà il pass: non si potrà entrare in musei, teatri, ristoranti e bar, cinema, sale per spettacoli, concerti, fiere, seminari, mezzi di trasporto interregionali e a lunga percorrenza. Si valuta la sua fine verso fine marzo o inizio aprile