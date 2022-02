Covid, tutto quello che bisogna sapere per viaggiare in Europa

Dopo aver ampliato la lista di mete extra UE raggiungibili con corridoi turistici Covid-free , vengono per chi è in possesso di green pass anche le limitazioni imposte per poter viaggiare tra un Paese e l’altro dell’Unione Europea. Di cosa si tratta? Ne parliamo nella rubrica di Sky Tg24 Viaggi Sicuri .

Cambiano le regole per viaggiare in Europa . Non sono più in vigore limitazioni basate sul sistema delle mappe colorate, ma ciò che conta oggi per potersi spostare tra un Paese e l’altro dell’Unione Europea è il green pass . Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Libertà e limitazioni

Chi è in possesso di un green pass europeo valido non dovrebbe essere soggetto a limitazioni o restrizioni, come la quarantena o la necessità di effettuare un ulteriore tampone. In ogni caso, però, si raccomanda di consultare la pagina dedicata al Paese che si intende visitare, sul sito della Farnesina Viaggiare sicuri.

Chi è privo della certificazione europea valida, invece, è tenuto a rispettare le regole in vigore in ciascun Paese all’arrivo e poi alla partenza: nel caso del ritorno in Italia ad esempio vi è l’obbligo di sottoporsi a isolamento fiduciario di 5 giorni.