Covid in Italia e nel mondo: le notizie di oggi 19 febbraio. DIRETTA

Calano ancora contagi e ricoveri, terapie intensive sotto quota mille. L'indice Rt ai livelli di Giugno. Da lunedì tornano in giallo: Abruzzo, Marche, Piemonte e Valle d'Aosta. Il sottosegretario Costa annuncia che il governo prepara una road map per il ritorno alla normalità. Si ragiona sull'abolizione del green pass, ma l'obbligo del vaccino per gli over 50 potrebbe essere prorogato a giugno. Il Cdm ha istituito un fondo da 15 milioni per le famiglie dei sanitari morti di Covid. Negli Usa, Biden proroga oltre il primo marzo l'emergenza pandemia.