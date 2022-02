Covid, Iss: booster protegge a 64% da infezione, a 93% da forme gravi

5/10 ©Ansa

Il tasso di mortalità (24/12/2021-23/01/2022) per i non vaccinati è di circa 19 volte più alto sui vaccinati con booster (6 decessi per 100.000 abitanti), mentre per i ricoveri in intensiva (31/12/2021-30/01/2022) è di 20 volte maggiore per i non vaccinati rispetto a chi ha avuto il booster

Vaccino Covid, via libera dall’Aifa alla "quarta dose" per gli immunodepressi