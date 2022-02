7/7 ©Ansa

"I soggetti immunodepressi hanno già ricevuto tre dosi di vaccino, la terza delle quali anche a distanza ravvicinata dalla seconda. Per questi soggetti immunodepressi una quarta dose va letta correttamente come booster e come strategia per proteggerli ulteriormente", ha invece ricordato il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli