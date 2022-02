7/11 ©IPA/Fotogramma

In un’intervista ad Adnkronos Salute, il virologo Fabrizio Pregliasco ha detto che ritiene che un “residuo di protezione, soprattutto quello relativo alla maggiore efficacia per l'evitamento delle forme gravi", resta anche a distanza di mesi dalla terza dose. Alla domanda se non sia necessaria una maggiore attenzione ha poi risposto: “Le attenzioni dobbiamo mantenerle sempre ma non metterei in evidenza questo elemento di agitazione, anche se un pochino ci potrebbe essere, però davvero si rischia un eccessivo stress"