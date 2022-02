Covid, Omicron 2, lo studio preliminare: "È più veloce e patogena"

Dalla ricerca scientifica arrivano nuove informazioni su Omicron 2, un nuovo ceppo del Sars-CoV-2 nominato BA.2, considerato un sottogruppo della variante Omicron, sequenziato in varie parti del mondo a partire dallo scorso dicembre. Un nuovo studio non ancora sottoposto a processo di peer-review, condotto dagli scienziati dell’Università di Tokyo, di Kumamoto, di Hokkaido, di Kyoto e dell’Istituto Weizmann per le Scienze suggerisce che la sottovariante di Omicron ha caratteristiche virologiche e patogeniche che la distinguono dal ceppo precedente. Tant'è che secondo i ricercatori dovrebbe essere considerata una variante di preoccupazione a sé. (COVID: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)