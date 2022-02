12/12 ©Ansa

Una regione viene dichiarata zona rossa quando le terapie intensive superano il 30%, i reparti ordinari il 40%, l'incidenza i 250 casi settimanali ogni 100mila abitanti. L'esecutivo ha da poco modificato le regole in vigore in questa fascia: chi risulta vaccinato o guarito dal virus non dovrà rispettare restrizioni particolari, come nelle altre fasce di colori