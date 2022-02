Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 18 febbraio

I tamponi sono 510.283 (ieri 538.131), compresi i test rapidi. La percentuale di positivi è al 10,5% (ieri era al 10,75%). Le persone in terapia intensiva sono 987 (-50), quelle nei reparti ordinari 13.948 (-614). I decessi totali, dopo alcuni riconteggi, arrivano a 152.596. Il numero dei positivi dall'inizio della pandemia, compresi morti e guariti, sale a 12.377.098. I guariti sono 10.820.380 ascolta articolo Condividi

Nelle ultime 24 ore sono stati 53.662 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 57.890. I tamponi effettuati sono 510.283 (ieri 538.131). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 10,5% (ieri era al 10,75%). Sono 314 i morti (compresi alcuni riconteggi), 50 i posti letto occupati in meno in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge dal bollettino del Ministero della Salute del 18 febbraio (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). Sul fronte dei ricoveri - dato cruciale in questo momento per comprendere l'andamento della pandemia - i pazienti Covid in terapia intensiva sono in totale 987, con 52 nuovi ingressi, mentre nei reparti ordinari sono 13.948 (-614). L'occupazione degli ospedali tiene e i reparti non sono sotto pressione (LA SITUAZIONE IN ITALIA CON MAPPE E INFOGRAFICHE).

Vittime, tamponi e guariti approfondimento Coronavirus, la situazione in Italia: grafici e mappe In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 12.377.098. Le vittime in totale sono 152.596, con 314 decessi segnalati nell'ultimo bollettino con un ricalcolo della Regione Campania (ieri erano 320, compresi numerosi riconteggi di Abruzzo, Puglia, Campania e Sicilia). I guariti sono 87.472 nelle ultime 24 ore e 10.820.380 in totale. Sono invece 1.389.187 le persone in isolamento domiciliare (-33.422). I tamponi sono in tutto 183.281.687 - di cui 84.228.399 processati con test molecolare e 99.053.288 con test antigenico rapido -, in aumento di 510.283 rispetto al 17 febbraio. Le persone testate sono finora 50.687.246, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

Le note del bollettino approfondimento Vaccino Covid: dati e grafici sulle somministrazioni in Italia Nelle note del bollettino del 18 febbraio si legge che: “la Regione Abruzzo comunica che dal totale dei positivi sono stati eliminati 6 casi in quanto non pazienti covid, 2 casi in quanto diagnosticati da antigenico e non confermati da molecolare e 1 caso in quanto già segnalato da altra regione. La Regione Campania comunica che a seguito delle verifiche quotidiane si evince che 4 decessi registrati oggi, risalgono ad un periodo compreso tra il 20/12/2021 e il 15/02/2022. La Regione Emilia-Romagna comunica che sono stati eliminati 5 casi, comunicati nei giorni precedenti, in quanto giudicati non casi COVID-19. La Regione Friuli Venezia Giulia comunica che il totale dei casi positivi è stato ridotto di 8 a seguito di 3 tamponi molecolari negativi dopo test antigenico positivo e a seguito di 5 test positivi rimossi dopo revisione dei casi. La Regione Liguria precisa che nel flusso informativo degli ospedalizzati in Area Medica e Terapia Intensiva sono conteggiati tutti i pazienti SARS-CoV2 positivi ricoverati sia per patologia Covid-19 correlata sia per altre causa. Inoltre, si fa presente che i pazienti attualmente ospedalizzati per patologia non Covid-19 correlata ammontano a circa il 30% del totale degli ospedalizzati positivi per SARS-CoV2. La Provincia Autonoma di Trento comunica che il numero totale di infezioni è stato ridotto di 44 a seguito di revisione dei casi".