Covid, gli effetti sul debito pubblico: nel 2021 cresce di 104,9 mld

Il debito pubblico, che da decenni rappresenta un vero e proprio “fardello” per l'economia italiana, in questi due anni di pandemia è passato in secondo piano ma ora sta tornando sotto i riflettori, in una fase congiunturale segnata da un aumento dell'inflazione e da una prospettiva di tassi di interesse in salita: in valore assoluto viaggia sotto i 2.700 miliardi e in rapporto al Pil potrebbe essere in discesa verso il 150%

