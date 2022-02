Caro bollette, con smart working aumento fino al 230% rispetto al 2021

3/10 ©IPA/Fotogramma

In base all'analisi sui costi dello smart working per gli italiani, chi lavora da casa full time - e si affida ancora al Servizio di maggior tutela - a febbraio 2022 spenderà 57 euro in più nella bolletta mensile della luce (+230%, per un totale di 102 euro) e 159 euro in più per la bolletta del gas (+220%, per un totale di 290 euro) rispetto a febbraio 2021

Caro bollette, le stime sugli aumenti e con quali misure il governo intende contenerli