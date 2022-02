3/10 Ansa/IPA

È possibile ricorrere alla rateizzazione anche quando la bolletta contiene un ricalcolo per consumi effettivi e supera del 150% l'addebito medio su consumi stimati degli ultimi 12 mesi (250% per clienti non domestici), è stato accertato il malfunzionamento del contatore e sono stati compresi pagamenti di consumi non registrati, il fornitore non ha rispettato la periodicità prevista per l'emissione o si è titolari di bonus elettrico e si è costituiti in mora per il mancato pagamento di una o più bollette