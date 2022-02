1/11 ©IPA/Fotogramma

Non solo bollette con cifre da record. I rincari di luce e gas rischiano di ripercuotersi in modo significativo sui prezzi al dettaglio, comportando costi aggiuntivi per le famiglie, e di mettere in seria difficoltà alcuni settori

GUARDA IL VIDEO: Caro bollette, Draghi: governo lavora ad ampio piano