Caro bollette, il conto sale del 50%

I forti aumenti di luce e gas scattati a gennaio diventano concreti in questi giorni con l'arrivo delle fatture. Un salasso per molte famiglie. Intanto il governo studia un nuovo intervento per raffreddare i prezzi dell’energia

Non l’ha presa bene il Signor Rossi quando gli è arrivata l’ultima la bolletta della luce (immagine sotto). Più di 250 euro per due mesi. Una mazzata. Si sa che i prezzi dell’energia corrono da mesi, ma vedere nero su bianco quanto pesano in tasca è tutta un’altra cosa.

Bollette salatissime come queste (non solo della luce ma anche del gas) stanno arrivando in tutte le case: a gennaio sono scattati nuovi e forti aumenti, dopo quelli iniziati la scorsa estate. E poteva andare ancora peggio se il governo non ci avesse messo diverse, e costose, pezze per alleggerire la stangata, con uno stanziamento che finora ha superato i dieci miliardi per misure che riguardano non solo le utenze domestiche ma anche le imprese.

Mille euro in più all'anno per luce e gas

Palazzo Chigi ora ha sul tavolo un nuovo provvedimento: circa quattro miliardi di aiuti, senza ricorrere ad altro debito (come invece si chiede da più parti in Parlamento) ma utilizzando risorse già in cassa. Tutto questo però difficilmente eviterà che il salasso continui. Si calcola che quest’anno ogni famiglia spenderà, in media, circa mille euro in più rispetto al 2021: 441 euro per la luce e 567 per il gas. In totale, si tratta di 30 miliardi. Una cifra simile a quella dell’ultima manovra finanziaria, alla quale sommare altri 59 miliardi che ricadranno sulle spalle delle imprese per il caro-energia.