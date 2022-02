6/11 ©Ansa

A Torino black out per la Mole Antonelliana (nella foto). "Spegnere un monumento è un fatto simbolo, tutti i sindaci italiani vogliono accendere un faro sull'emergenza del caro bolletta. Si tratta di un rincaro che incide pesantemente sui bilanci degli enti locali, che per la Città di Torino si traduce in un costo aggiuntivo di 30 milioni di euro. Una cifra che rischia di limitare la possibilità di erogare i servizi pubblici o non poterli garantire come erano previsti". A sottolinearlo, il sindaco del capoluogo piemontese Stefano Lo Russo