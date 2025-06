Salento, giovane turista italiana denuncia uno stupro di gruppo

L'episodio, sul quale sono in corso le indagini, sarebbe avvenuto a Marina di Mancaversa, in provincia di Lecce. La vittima, originaria di Rimini, era in vacanza insieme a tre amiche. Durante la serata, la giovane si sarebbe appartata con un ragazzo, ma sarebbe stata poco dopo sorpresa da altri due giovani dello stesso gruppo e violentata. Portata in ospedale, i medici avrebbero confermato i ripetuti abusi subiti

Violentata da tre ragazzi durante una vacanza in Salento. È questa la denuncia presentata da una giovane turista di Rimini ai carabinieri. L'episodio, sul quale sono in corso le indagini, risalirebbe alla notte scorsa e sarebbe avvenuto a Marina di Mancaversa, in provincia di Lecce. Nella località balneare sullo Ionio salentino, frazione di Taviano, la vittima e tre sue amiche, tutte tra i 23 e i 25 anni, avevano preso una casa in affitto per trascorrere una vacanza.