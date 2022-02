La sezione Motori della Gazzetta dello Sport ha stilato la lista dei tratti autostradali italiani in cui si paga di più per ogni chilometro percorso. I primi tre sono in Piemonte. Al primo posto c’è la A33 Asti-Cuneo, all’ultimo la A14 Bologna-Taranto. Molto più costosi i trafori del Monte Bianco e del Frejus