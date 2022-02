6/11 ©Ansa

Questo non succede invece con le formule di guida libera. Chi non ha intenzione di lasciare la propria auto nelle mani di amici o parenti può optare poi per le formule di guida esclusiva, che prevedono benefici sui premi assicurativi, ma coprono le spese per gli eventuali danni causati solo se alla guida si trova il conducente indicato al momento della firma del contratto