Arriva l'agevolazione per le aziende che, tramite donazioni corrisposte sotto forma di borsa di studio, coprono le spese per progetti di formazione dedicati a studenti universitari o di scuole manageriali. Il contributo, sotto forma di credito di imposta da usare in compensazione, coprirà tra l'80% e il 100% del valore delle donazioni, fino a un massimo di 100mila euro. Ecco come fare domanda