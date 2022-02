1/8 ©LaPresse

Come funzionerà il nuovo bonus mobilità 2022? Le regole stabiliscono come fruire del credito d’imposta previsto per chi ha sostenuto spese per l’acquisto di mezzi e servizi di mobilità a zero emissioni e ha rottamato un vecchio veicolo di categoria M1. Ecco tutto quello che c’è da sapere

GUARDA IL VIDEO: Spesa carburanti, per automobilisti +45,4 miliardi dal 2002