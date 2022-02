3/11 ©IPA/Fotogramma

Le famiglie che presenteranno domanda da luglio in poi riceveranno l'assegno dal mese successivo alla presentazione della domanda, ma senza diritto agli arretrati. Da marzo, si legge nella circolare, verranno abrogate definitivamente altre misure in supporto alla genitorialità, come il premio alla nascita, e non verranno più elargiti gli assegni familiari in busta paga

Bonus mobilità 2022: come fare per avere l'agevolazione