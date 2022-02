Pnrr, a questi prezzi per realizzarlo servirebbero 10 miliardi in più

Con l’aumento dei prezzi per realizzare tutti i progetti previsti dal Pnrr (LO SPECIALE DI SKY TG24) servirebbero circa 10 miliardi in più. È il conto da pagare per l’inflazione, arrivata a gennaio in Italia al +4,8 per cento: i 191 miliardi previsti per l’Italia sono stati calcolati ai prezzi di fine 2020, ormai vecchi, e oggi non sono più sufficienti per realizzare tutti i lavori.

Appalti a rischio

Questa stima, del tutto teorica, diventa un problema pratico quando si scontra con la realtà. Facciamo un esempio per capire: i fondi previsti per costruire l'alta velocità Napoli-Bari, stanziati a inizio aprile quando il recovery plan italiano è stato inviato a Bruxelles, oggi potrebbero non bastare più per terminare l’opera. Le materie prime hanno subito infatti un’impennata di prezzo che ha fatto saltare tutti i tariffari previsti per gli appalti. I dati più recenti, che presto saranno aggiornati, sono quelli pubblicati dal Ministero dei Trasporti e della Mobilità sostenibili sul primo semestre del 2021: i tondini di ferro del cemento armato sono rincarati del 44 per cento, i laminati in acciaio del 48, i binari ferroviari del 31. E da allora i prezzi sono saliti ancora più in alto, come certifica l'Ance, l'associazione dei costruttori, che ha misurato nella seconda metà dell'anno scorso rialzi per i tondini dell'80 per cento, e per l'acciaio necessario per i ponti addirittura del 130.