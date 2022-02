Regno Unito, inflazione ai massimi da 30 anni

L'inflazione in Gran Bretagna ai massimi da 30 anni. Il tasso annuale dei prezzi al consumo è salito al 5,5% a gennaio, il più alto dal marzo 1992. Un’accelerazione imprevista anche per gli analisti che prevedevano un 5,4% come a dicembre. All'inizio di questo mese la Banca d'Inghilterra ha rivisto le sue previsioni di inflazione sostenendo che si raggiungerà il picco del 7,25% ad aprile quando è previsto anche l'aumento del 54% delle bollette energetiche per le famiglie. La BoE ( Bank of England) intanto ha già aumentato i tassi di interesse due volte da dicembre portando i tassi allo 0,5% dallo 0,1% e i mercati finanziari si aspettano un ulteriore aumento dei tassi allo 0,75% o all'1% a marzo.

L'aumento dei prezzi dell'energia è stato il fattore scatenante

La Banca centrale britannica non si aspetta che l'inflazione torni al suo obiettivo del 2% fino all'inizio del 2024. L'aumento dei prezzi dell'energia è stato il fattore scatenante anche se i problemi di approvvigionamento delle materie prime a causa della pandemia hanno fatto aumentare il prezzo di molti altri beni. Ma la Gran Bretagna non è sola. L'inflazione nell’eurozona è stata del 5,1%, la più alta dalla creazione della moneta unica europea.