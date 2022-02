Operato il bimbo per il quale i genitori volevano sangue no vax

Il piccolo di due anni si è trovato al centro di uno scontro legale tra l’ospedale e la famiglia residente nel modenese che, per sottoporlo a trasfusione, voleva il sangue di persone non vaccinate contro il covid. Alla fine la decisione è stata presa dal giudice tutelare di Modena

E' stato operato martedì al Sant'Orsola di Bologna il bimbo di due anni, cardiopatico, finito al centro di uno scontro legale tra l'ospedale e la famiglia, residente nel Modenese, che per sottoporre il piccolo all'intervento non voleva trasfusioni da sangue di persone non vaccinate contro il Covid (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE).