Le persone fragili potranno presto contare su un aiuto in più per proteggersi dal coronavirus. Si tratta di Evusheld, un’associazione di due anticorpi monoclonali (tixagevimab e cilgavimab), sviluppata da AstraZeneca AB per la prevenzione di Covid-19 negli adulti

