Per i datori di lavoro che non controllano sono previste sanzioni tra 400 e mille euro. Attenzione: il datore di lavoro non è obbligato a controllare la certificazione dei lavoratori che sono in smart working ma solo di quelli che accedono ai luoghi di lavoro. Il controllo vale per tutti: dipendenti, collaboratori, clienti, fornitori, ditte per la manutenzione. I datori di lavoro possono delegare i controlli del Green pass. Se qualcuno elude i controlli, deve essere allontanato e bisognerà segnalarlo alla prefettura per l'applicazione della sanzione amministrativa

