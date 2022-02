Covid in Italia e nel mondo: le ultime notizie del 16 febbraio. LIVE

Xi Jinping, 'a Hong Kong tutte le misure necessarie per fermare contagi'

Adottare "tutte le misure necessarie" per contrastare la diffusione del coronavirus a Hong Kong, che combatte in questi giorni la sua battaglia più dura dall'inizio della pandemia. E' quello che ha chiesto il leader cinese Xi Jinping, e - secondo media filo-Pechino a Hong Kong - il governo centrale verrebbe in aiuto dell'ex colonia britannica nel pieno della "quinta ondata" di Covid. Incaricato di trasmettere a Carrie Lam la preoccupazione di Pechino, il vice premier cinese, Han Zheng, responsabile del Partito comunista per Hong Kong, con sette milioni di abitanti e contagi a livelli record dopo due anni in cui avevano funzionato le misure decise per contenere la diffusione del coronavirus. Ma, nonostante la strategia 'zero Covid', ieri l'ex colonia britannica, sempre più nell'orbita di Pechino, ha registrato più di 1.600 casi di coronavirus. Tra le vittime anche una bambina di tre anni.