9/10 ©Ansa

Altri studi stabiliranno parametri, come ad esempio la sicurezza della piattaforma vaccinale e la sua tollerabilità, che saranno essenziali per porre le basi di futuri studi clinici atti a confermare in via definitiva l'efficacia di questa scoperta. Sarà inoltre necessario comprendere se eventuali vaccini così sviluppati debbano essere integrati da forme di immunizzazione basate sulle tecnologie attualmente in uso, per esempio basate su mRNA