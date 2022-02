Covid in Italia e nel mondo, le ultime news di oggi 15 febbraio. LIVE

Scatta da oggi l'obbligo di super green pass anti-Covid sul luogo di lavoro per gli over-50. Intanto la curva dei casi flette del 30% a settimana. Calano anche le terapie intensive. Uno studio dimostra che le varianti non bucano i vaccini. Un flop ieri la protesta dei no-vax a Roma. Vittoria invece dei manifestanti in Canada, con l'Ontario che abolisce il pass. Trudeau ha dichiarato l'emergenza pubblica nazionale per mettere fine alle proteste.