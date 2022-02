Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 15 febbraio

In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 12.205.474. Le vittime in totale sono 151.684 con 388 decessi segnalati nell'ultimo bollettino. I guariti sono 10.503.380 in totale. Sono invece 1.533.689 le persone in isolamento domiciliare. I tamponi sono in tutto 181.678.193 - di cui 83.819.169 processati con test molecolare e 97.859.024 con test antigenico rapido -, in aumento di 695.744 rispetto al 14 febbraio. Le persone testate sono finora 50.396.431, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

Le note del bollettino

La Regione Abruzzo comunica che dal totale casi positivi sono stati eliminati 3 casi poiché non casi di COVID-19. Dei decessi comunicati in data odierna, 1 decesso è avvenuto nei giorni scorsi. La Regione Campania comunica che a seguito delle verifiche quotidiane si evince che 7 decessi registrati oggi, risalgono ad un periodo compreso tra il 18/12/2021 e il 12/02/2022. La Regione Emilia-Romagna comunica che sono stati eliminati 14 casi, comunicati nei giorni precedenti, in quanto giudicati non casi COVID-19. La Regione Friuli Venezia Giulia comunica che il totale dei casi positivi è stato ridotto di 3 a seguito di 1 tampone molecolare negativo dopo test antigenico positivo e a seguito di 2 test positivi rimossi dopo revisione dei casi. Si segnala che nei dati relativi agli ospedalizzati in Terapia Intensiva e Area Medica sono conteggiati tutti i pazienti risultati positivi a SARS-CoV2 ricoverati sia per Covid-19 che per altra patologia. La Regione Lazio comunica che 26 dei decessi comunicati in data odierna, sono riferibili alla settimana 7-13/02/2022. La Regione Liguria precisa che nel flusso informativo degli ospedalizzati in Area Medica e Terapia Intensiva sono conteggiati tutti i pazienti SARS-CoV2 positivi ricoverati sia per patologia Covid-19 correlata sia per altre causa. Inoltre, si fa presente che i pazienti attualmente ospedalizzati per patologia non Covid-19 correlata ammontano a circa il 30% del totale degli ospedalizzati positivi per SARS-CoV2. La Regione Sicilia comunica che 191 dei casi confermati comunicati in data odierna, sono relativi a giorni precedenti al 12/02/22 (di cui n. 43 del 11/02/22). I decessi riportati oggi sono avvenuti: N. 1 IL 15/02/2022 - N. 12 IL 14/02/2022 - N. 19 IL 13/02/2022 - N. 10 IL 12/02/2022 - N. 5 IL 11/02/2022 - N. 4 IL 10/02/2022 - N. 1 IL 08/02/2022 - N. 1 IL 07/02/2022 - N. 1 IL 06/02/2022 - N. 1 IL 02/02/ 2022 - N. 1 IL 31/01/2022 - N. 2 IL 27/01/2022 - N. 1 IL 19/01/2022 - N. 1 IL 13/01/2022. La Regione Umbria comunica che: 5 dei ricoveri non UTI appartengono ai codici disciplina di Ostetricia & Ginecologia e Pediatria; 9 dei ricoveri non UTI appartengono ad altri codici disciplina.