Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 14 febbraio

In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 12.134.451. Le vittime in totale sono 151.296 con 281 decessi segnalati nell'ultimo bollettino. I guariti sono 10.392.540 in totale. Sono invece 1.573.392 le persone in isolamento domiciliare. I tamponi sono in tutto 180.982.44 - di cui 83.677.548 processati con test molecolare e 97.304.901 con test antigenico rapido -, in aumento di 283.891 rispetto al 13 febbraio. Le persone testate sono finora 50.287.710, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

Le note del bollettino

approfondimento

Coronavirus, la situazione in Italia: grafici e mappe

La Regione Abruzzo comunica che dal totale casi positivi è stato eliminato 1 caso dei giorni passati in quanto duplicato. Dei decessi comunicati in data odierna, 1 decesso è avvenuto nei giorni scorsi. La Regione Campania comunica che a seguito delle verifiche quotidiane si evince che 11 decessi registrati oggi, risalgono ad un periodo compreso tra il 9/02 e l'11/02/2022. La Regione Emilia-Romagna comunica che sono stati eliminati 6 casi, comunicati nei giorni precedenti,in quanto giudicati non casi COVID-19. La Regione Friuli Venezia Giulia comunica che il totale dei casi positivi è stato ridotto di 6 a seguito di 4 tamponi molecolari negativi dopo test antigenico positivo e a seguito di 2 test positivi rimossi dopo revisione dei casi. Segnala inoltre che nei dati relativi agli ospedalizzati in Terapia Intensiva e Area Medica sono conteggiati tutti i pazienti risultati positivi a SARS-CoV2 ricoverati sia per Covid-19 che per altra patologia. La Regione Liguria precisa che nel flusso informativo degli ospedalizzati in Area Medica e Terapia Intensiva sono conteggiati tutti i pazienti SARS-CoV2 positivi ricoverati sia per patologia Covid-19 correlata sia per altre causa. Inoltre, si fa presente che i pazienti attualmente ospedalizzati per patologia non Covid-19 correlata ammontano a circa il 30% del totale degli ospedalizzati positivi per SARS-CoV2. La Regione Sicilia comunica che n. 159 casi comunicati in data odierna sono relativi a giorni precedenti al 11/02/22. I decessi comunicati oggi sono avvenuti: N. 2 IL 14/02/2022 - N. 3 IL 13/02/2022 - N. 10 IL 12/02/2022 - N. 4 IL 11/02/2022. La Regione Umbria comunica che: 7 dei ricoveri non UTI appartengono ai codici disciplina di Ostetricia & Ginecologia e Pediatria; 10 dei ricoveri non UTI appartengono ad altri codici disciplina.