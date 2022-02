Le misure fanno parte degli emendamenti al decreto approvati la scorsa settimana. Per l'ufficialità si attende il voto di fiducia al Senato. Previsto il rinvio delle cartelle esattoriali, con possibilità di fare domanda di rateizzazione fino al 30 aprile, e lo spostamento in avanti dei rimborsi ricevuti dalle piccole imprese per far fronte all'emergenza Covid-19