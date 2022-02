1/10 ©Ansa

Quando si riceve una cartella di pagamento, bisogna versare la somma dovuta entro 60 giorni dalla notifica (o 150 per le cartelle notificate fino al 31 dicembre 2021). Ci sono tuttavia due casi in cui questo obbligo non deve per forza essere rispettato. Il primo riguarda la possibilità che ci sia stato un errore e la cifra non sia dovuta, motivo per cui si può presentare un ricorso. ll secondo caso è quello di chi, non potendo saldare subito il debito, ricorre alla rateizzazione

