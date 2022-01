1/8 ©Ansa

Da quest'anno non si pagheranno più gli oneri di riscossione per le cartelle esattoriali. È stato infatti approvato con un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, il nuovo modello di cartella di pagamento per i carichi affidati all'Agente della riscossione a partire dall’1 gennaio 2022. Ecco tutte le novità

