La Legge allunga i termini di pagamento della cartella: i contribuenti avranno infatti 180 giorni per saldare i loro debiti. Ora il versamento doveva essere effettuato entro 120 giorni dal ricevimento della cartella esattoriale da parte delle Entrate. Se si salda dunque entro i sei mesi non si incorre in more, interessi o sanzioni