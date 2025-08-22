La Danimarca eliminerà le tasse su caffè e cioccolato

La Danimarca ha deciso di eliminare le imposte su caffè e cioccolato, storicamente applicate anche a dolciumi, frutta candita e gomme da masticare. La misura, annunciata dal vice primo ministro e ministro della Difesa Troels Lund Poulsen, punta a ridurre l’impatto del caro vita sulle famiglie. “Abbiamo scelto qualcosa che avrà un effetto immediato per i danesi, che potranno percepire subito di avere più denaro a disposizione”, ha dichiarato Poulsen alla tv danese Tv 2.