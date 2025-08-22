Esplora tutte le offerte Sky
La Danimarca eliminerà le tasse su caffè e cioccolato per aiutare le famiglie

Mondo

Da Copenhagen arriva la notizia del ribasso dei prezzi sui beni di consumo per agevolare i nuclei famigliari in difficoltà, soprattutto nell'affrontare le spese alimentari

ascolta articolo

La Danimarca ha deciso di eliminare le imposte su caffè e cioccolato, storicamente applicate anche a dolciumi, frutta candita e gomme da masticare. La misura, annunciata dal vice primo ministro e ministro della Difesa Troels Lund Poulsen, punta a ridurre l’impatto del caro vita sulle famiglie. “Abbiamo scelto qualcosa che avrà un effetto immediato per i danesi, che potranno percepire subito di avere più denaro a disposizione”, ha dichiarato Poulsen alla tv danese Tv 2.

Riduzioni e rincari passati

Secondo il Ministero delle Imposte, un pacchetto di caffè costerà circa cinque corone in meno (0,66 euro). L’imposta sul cioccolato, introdotta come la più antica del Paese, ammontava a 3 o 3,5 euro al chilo a seconda del contenuto di zucchero. I rincari hanno pesato fortemente sul bilancio delle famiglie: negli ultimi dodici mesi i prezzi del cioccolato sono aumentati del 25,3% e quelli del caffè del 35,5%, mentre nel complesso i prodotti alimentari hanno registrato un +6,5%. Con l’abolizione pari a circa 321 milioni di euro.

