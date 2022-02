Covid, dalla scuola al lavoro: cosa cambierà dopo il 31 marzo

13/14 ©Ansa

Le novità annunciate dal presidente del Consiglio si sommano a quelle già decise nei giorni scorsi. Dal primo marzo, per esempio, aumenterà la capienza negli stadi e nei palazzetti, e i viaggiatori che arrivano in Italia dai Paesi extra-Ue non dovranno più fare la quarantena se in possesso di Green Pass. Dal 10 marzo, inoltre, sarà di nuovo possibile far visita ai propri familiari ricoverati in ospedale, per un tempo di 45 minuti al giorno