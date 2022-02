Covid, Uk: da Johnson stop ad obblighi e quarantena degli infetti

Il premier britannico ha anticipato alla Bbc quanto dovrebbe essere confermato proprio oggi, 21 febbraio, nel corso di una conferenza stampa. “Dopo il successo del nostro programma di vaccinazione, siamo in una posizione di forza per prendere in considerazione la revoca delle restanti restrizioni legali, ora che l'81% degli adulti ha già ricevuto una dose di richiamo in Inghilterra e i casi continuano a diminuire”, ha riportato, in una nota, Downing Street

E' il momento per il Regno Unito di andare oltre “l'obbligatorietà” nell’ambito della lotta alla pandemia di coronavirus . Lo ha riferito il primo ministro britannico, Boris Johnson, che sta per annunciare la fine dell'obbligo anche dell'autoisolamento dei positivi al Covid-19 . E’ infatti attesa proprio per oggi, 21 febbraio, la conferma ufficiale della revoca per l'Inghilterra di tutte le misure che limitano le libertà pubbliche. E da Downing Street, nelle scorse ore, è arrivata la certezza: “Dalla fine della prossima settimana i positivi non saranno obbligati ad auto isolarsi”. Lo stesso Johnson ha riferito, in un’intervista concessa alla Bbc, come sia necessario un cambiamento di approccio: secondo il premier, d'ora in poi, va incoraggiata la responsabilità individuale.

I motivi alla base della decisione

Boris Johnson, come sottolinea anche l’agenzia Reuters, presenterà dunque oggi il piano per eliminare le restrizioni del coronavirus come parte di una strategia “di convivenza con il Covid” che mira ad ottenere un'uscita dalla pandemia più rapida rispetto alle altre principali economie mondiali. Se, ad esempio, Hong Kong punta ancora sull’isolamento e l'Europa mantiene in vigore il distanziamento sociale e le regole sui vaccini, Johnson annuncerà l'abrogazione di qualsiasi requisito pandemico che interferisca con le libertà personali. Secondo i piani, in lavorazione già da settimane, la Gran Bretagna diventerà infatti il primo grande paese europeo a consentire alle persone che sanno di essere state contagiate dal Covid-19 di poter utilizzare liberamente negozi, trasporti pubblici e andare al lavoro. “Dopo il successo del nostro programma di vaccinazione, siamo in una posizione di forza per prendere in considerazione la revoca delle restanti restrizioni legali, ora che l'81% degli adulti ha già ricevuto una dose di richiamo in Inghilterra e i casi continuano a diminuire”, ha riportato, in una nota, Downing Street. Johnson, comunque, ha promesso di adottare un “approccio prudente” e di avere piani per misure di emergenza in caso dell'emergere di nuove varianti.

Il calo degli indicatori legati al Covd-19

Il premier, nonostante le pressioni ricevute anche da parte di molti membri del suo partito relative alla decisione di eliminare le restrizioni anti-Covid, che considerano “draconiane”, farà leva sulla conferma del calo consolidato di tutti gli indicatori legati alla malattia, ricoveri ospedalieri in testa, e sull'immunizzazione di massa favorita da guarigioni e terze dose dei vaccini. Obiettivo finale, come detto, abolire il diktat dell'isolamento vincolante delle persone infettate e sostituirlo con una più ordinaria raccomandazione, come già avviene nelle comuni sindromi influenzali. Oltre che per fermare la distribuzione gratuita, da parte del servizio sanitario nazionale (Nhs), dei kit per i test antigenici: offerti sin qui nel Regno Unito, più diffusamente rispetto all'Italia o ad altri Paesi, a chiunque ne facesse richiesta. In quest’ottica, comunque, sono state avanzate alcune perplessità da parte di scienziati locali, dell’Oms e di Wes Streeting, ministro “ombra” della Sanità e membro dell'opposizione laburista, che ha ammonito sulle conseguenze potenziali di quella che è stata definita una “scommessa prematura”.