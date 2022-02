Covid in Italia e nel mondo: le ultime notizie del 21 febbraio. LIVE

Il governo lavora alla road map del dopo-Covid. Il ministro Speranza: "A marzo partirà la quarta dose per gli immunocompromessi a 120 giorni dalla precedente, ma dovremo valutare il richiamo per tutti dopo l'estate". Secondo il Direttore generale dell'Aifa Magrini "sarebbe coerente mantenere l'obbligo di vaccinazione per gli over 50". I nuovi casi positivi sono 42.081, il tasso di positività si attesta all'11,3%. Infine, i decessi registrati nelle ultime 24 ore sono 141