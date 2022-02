Il nostro Paese è più avanti con la campagna vaccinale rispetto a Londra. Ma il Regno Unito ha meno decessi per milione di abitanti, così come meno casi e meno ricoveri. Come annunciato dal premier Boris Johnson, per gli inglesi dal 24 febbraio arriva una nuova fase in cui cadranno anche le ultime limitazioni imposte nei mesi scorsi per contrastare la pandemia