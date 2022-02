Covid in Italia e nel mondo: le ultime notizie del 22 febbraio. LIVE

Dal primo marzo al via la quarta dose per i pazienti fragili. Ed entro fine settimana arrivano un milione di dosi Novavax. La Regione Lazio ha comunicato che da giovedì è possibile prenotare questo vaccino sia per la prima che per la seconda dose, che avverrà a distanza di 3 settimane. Intanto il governo continua a lavorare alla road map delle riaperture . Per Giorgetti "non ci sono le condizioni per prorogare lo stato di emergenza. Tensione nella maggioranza sulle riaperture: la Lega vota con le opposizioni per eliminare il Green pass dopo il 31 marzo ma l'emedamento viene respinto. Condanna del PD. Nel Regno Unito, Johnson ha lanciato un " piano per convivere con il virus ". In Italia si registrano 24.408 nuovi casi di coronavirus e 201 decessi. Calano i ricoveri in terapia intensiva (-6, ora 928), ma tornano a salire quelli ordinari (+91, ora 13.735). Il tasso di positività è al 10,5% ( BOLLETTINO