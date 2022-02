Covid, Istat: nel 2020 matrimoni in calo del 47,4%. I dati

La pandemia ha avuto un impatto drastico sui matrimoni. Nel 2020, le nozze celebrate in Italia sono state 96.841, il 47,4% in meno rispetto al 2019. In calo soprattutto il rito religioso (-67,9%) e i primi matrimoni (-52,3%). Sono alcuni dei dati emersi dall'ultimo rapporto Istat, che evidenzia un “crollo di portata eccezionale”, che ha quasi dimezzato il numero delle nozze in un solo anno. Per quanto riguarda i primi nove mesi del 2021, invece, i numeri provvisori indicano un raddoppio dei matrimoni, rispetto allo stesso periodo del 2020. Ripresa che, tuttavia, non è sufficiente a recuperare quanto perso nell'anno precedente. Diminuiscono anche le unioni civili tra partner dello stesso sesso (-33,0%), le separazioni (-18,0%) e i divorzi (-21,9%). (COVID: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)