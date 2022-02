In Italia circa 2 milioni di over 60 hanno il Green pass scaduto perché hanno fatto la seconda dose da oltre 6 mesi, mentre i non vaccinati sono circa 700mila. A gennaio i decessi giornalieri di non vaccinati sono stati 120. Secondo il bollettino del 23 febbraio, intanto, diminuisce ancora il numero di pazienti positivi negli ospedali. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi di coronavirus sono stati 49.040 su 479.447 tamponi: la percentuale di contagiati è al 10,2% (il giorno precedente era al 9,9%)