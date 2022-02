Atteso nelle prossime ore il via libera della Ragioneria di Stato al dl approvato dal governo la scorsa settimana, che poi andrà in Gazzetta ufficiale. Per garantire una rapida conversione, la norma che riattiva le cessioni multiple di crediti verrà trasformata in un emendamento governativo al Sostegni-ter, al momento in discussione in Senato