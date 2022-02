1/10

È online il servizio per presentare domanda per il bonus asilo nido 2022. Lo ha annunciato l’Inps che, con la notizia del 25 febbraio, ha dato anche le istruzioni da seguire per ottenere il pagamento del rimborso fino a un importo massimo di 3.000 euro. Ecco tutto quello che occorre sapere

