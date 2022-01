4/10 ©Ansa

L’Inps nei giorni scorsi ha confermato che il bonus asilo nido rimane anche per il 2022 e ha spiegato che a breve verrà pubblicato un messaggio con le istruzioni per richiederlo. Non è ancora possibile, quindi, inoltrare le domande per il nuovo anno (quelle per il 2021 sono scadute lo scorso 31 dicembre). Si sa già, comunque, che l’agevolazione rimane la stessa per quanto riguarda requisiti e importi

