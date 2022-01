4/10 ©IPA/Fotogramma

Vi può accedere chi ha un'età compresa tra i 20 e i 31 anni non compiuti, è in possesso di un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro l’anno e ha stipulato un contratto di locazione per l’intera unità abitativa o per una parte di essa, la quale verrà destinata a residenza (e dunque "prima abitazione")