Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 27 febbraio

In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 12.764.558. Le vittime in totale sono 154.560. I guariti sono 11.487.720 in totale. Sono invece 1.110.677 le persone in isolamento domiciliare. I tamponi sono in tutto 187.137.866 - di cui 85.200.886 processati con test molecolare e 101.936.980 con test antigenico rapido -, in aumento di 317.784 rispetto al 26 febbraio. Le persone testate sono finora 51.411.708, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

La Regione Emilia-Romagna comunica che è stato eliminato 1 caso comunicato nei giorni precedenti in quanto giudicato non caso COVID-19. La Regione Friuli Venezia Giulia comunica che il totale dei casi positivi è stato ridotto di 2 a seguito di 1 tampone molecolare negativo dopo test antigenico positivo e a seguito di 1 test positivo rimosso dopo revisione del caso. La Regione Sicilia riporta che del numero complessivo dei casi confermati comunicati in data odierna, n. 1252 sono relativi a giorni precedenti al 26/02/22 (di cui n. 1023 del 25/02/22); inoltre i decessi riportati in data odierna sono da attribuire ai gioni: N. 1 IL 26/02/2022 - N. 3 IL 25/02/2022 - N. 1 IL 24/02/2022. La Regione Umbria fa presente che 4 dei ricoveri non UTI appartengono ai codici disciplina di Ostetricia & Ginecologia e Pediatria e che 5 dei ricoveri non UTI appartengono ad altri codici disciplina. La Regione Valle d'Aosta ha comunicato il blackout della piattaforma della Protezione Civile regionale che non ha generato i dati giornalieri, dunque, come concordato, ha inserito nuovamente i dati di ieri 26/02/222.