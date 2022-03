Ospedali pediatrici, a marzo si va verso la chiusura delle aree Covid

Lo ha confermato all’Ansa Alberto Zanobini, presidente dell'Associazione degli ospedali pediatrici italiani (Aopi). Alla data del 28 febbraio, infatti, sono 96 i pazienti in questa fascia d’età ancora ospedalizzati a causa del Covid, contro i 122 di sette giorni prima, quando già si era riscontrato un calo per la prima volta da diverse settimane

I numeri attuali

approfondimento

L’ipotesi, ha spiegato l’esperto, si potrebbe concretizzare anche considerando i dati dell'ultima settimana relativi ai ricoveri per Covid tra bambini e ragazzi dagli 0 ai 18 anni. Alla data del 28 febbraio, infatti, sono 96 i pazienti in questa fascia d’età ancora ospedalizzati, contro i 122 di sette giorni prima, quando già si era riscontrato un calo per la prima volta da diverse settimane. In base ai report, infatti, solamente negli ultimi sette giorni sono stati 92 gli ospedalizzati in area medica e 4 nelle terapie intensive. Tra questi pazienti, 53 hanno tra gli 0 e i 4 anni, mentre gli altri 43 hanno tra i 5 ed i 18 anni. Proprio considerando quest'ultima fascia di età, il 67,4% dei ricoverati è composto da soggetti non vaccinati: sono 29 su 43.

Una curva in costante discesa

Analizzando i numeri relativi ai pazienti under 18 ricoverati per Covid, tra l’altro, si può constatare come i 96 ricoverati attuali indichino, in sostanza, l’evidente e consistente discesa della curva. Alla data del 14 febbraio scorso, ad esempio, i posti letto occupati nei reparti Covid pediatrici erano 172, mentre il 7 febbraio erano 188. Andando ancora a ritroso, il 31 gennaio i ricoverati in età pediatrica erano 210, così come il 24 gennaio. Il 17 gennaio erano 206, mentre una settimana prima ancora, il 10 gennaio, erano 212.