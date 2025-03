Delitto Garlasco, le persone intorno all'omicidio di Chiara Poggi

Introduzione

Il 13 agosto 2007, la 26enne Chiara Poggi viene uccisa nella villetta in cui viveva con la famiglia a Garlasco, in provincia di Pavia, mentre i genitori e il fratello sono in vacanza in Trentino. Un delitto che ha avuto un fortissimo impatto mediatico in Italia e che ha portato alla condanna in via definitiva di Alberto Stasi, il fidanzato della vittima, che si è sempre dichiarato innocente. Il caso, che sembrava ormai chiuso, ora potrebbe riaprirsi con l’iscrizione nel registro degli indagati di Andrea Sempio, amico del fratello della giovane uccisa. Dai familiari ai testimoni, fino agli avvocati: ecco chi sono le persone in qualche modo coinvolte nella vicenda.